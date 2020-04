Längerer Arbeitslosengeldbezug wegen Corona in Planung

Arbeitslose sollen wegen der Corona-Krise länger Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. "Es gibt noch keine Verordnung dazu", hieß es aus dem Arbeitsministerium zur APA. Man schaue sich dies derzeit an. Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) machte bei einer Pressekonferenz am Donnerstag klar, "dass es kein Abgleiten von der Arbeitslosen- in die Notstandshilfe geben wird".

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Anschober: "Abgleiten von Arbeitslosen- in Notstandshilfe" verhindern