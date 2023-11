Land Vorarlberg und ÖBB wollen mehr Güter verlagern

In Vorarlberg soll mehr Güterverkehr auf die Schiene. Davon wollen Verkehrslandesrat Daniel Zadra (Grüne) und ÖBB-Chef Andreas Matthä auch die stark exportorientierte heimische Wirtschaft überzeugen, die ihre Güter noch immer zu 90 Prozent auf der Straße transportiert. Künftig sollen zwei Güterverkehrskoordinatoren etwa über Förderungen für Firmenbahnanschlüsse informieren. Am nahe der Auslastungsgrenze stehenden ÖBB-Terminal Wolfurt sind ab 2028 Erweiterungen geplant.

Die Vorarlberger Wirtschaft nehme das Güterterminal Wolfurt sehr gut an. Mit 150.000 ITE (intermodalen Transporteinheiten) stehe man fast an der Auslastungsgrenze. "Die Nachfrage ist ungebrochen hoch, daher werden wir bis Ende 2029 in mehreren Etappen die Kapazitäten am Terminal Wolfurt verdoppeln und unser Service flexibler und nachfrageorientiert gestalten", so Matthä. Zum Jahreswechsel werde man die Öffnungszeiten in einem Pilotversuch bei Bedarf auch auf Samstag erweitern. 2028 werden die Arbeiten zur Erweiterung des Terminalgeländes beginnen. Derzeit verfüge das ÖBB-Terminal über 1.700 Vollcontainerlager-Stellplätze und 3.500 Leercontainer-Stellplätze, es gilt als einer der wichtigsten Güterverkehrsknoten Westösterreichs.

Obwohl Vorarlberg wegen seiner exportorientierten Wirtschaft für den Schienengüterverkehr prädestiniert sei, werde dieser Transportweg noch zu wenig genutzt, so Zadra und Matthä bei einem Besuch bei der Beschlägeherstellerfirma Blum, die in Dornbirn gemeinsam mit der Rhomberg Gruppe die Anschlussstelle Stöcken betreibt. Im vergangenen Jahr versandten die beiden Unternehmen rund 220.000 Tonnen über die Anschlussbahn, die damit eine der aktivsten Österreichs ist. Blum bewegt nach eigenen Angaben bereits rund 35 Prozent seiner Produkte über die Schiene. "Der Wert steigt kontinuierlich und unser Ziel ist 50 Prozent in den nächsten Jahren zu erreichen", so Geschäftsleiter Gerhard Humpeler. Für die Zukunft seien ein Schienenausbau in Vorarlberg und die Erweiterung des Güterterminals Wolfurt unumgänglich, auch brauche es eine bessere Zusammenarbeit mit der Schweiz und Deutschland.

Die Anschlussbahnen sind laut Land und ÖBB zentral für eine weitere Verlagerung hin zur Schiene. 24 solcher Firmenbahnanschlüsse gibt es in Vorarlberg, weitere sieben auf der Montafonerbahn. "Güter, die ab Werk auf Schiene sind, bleiben meistens bis ans Ziel auf Schiene", erklärte Matthä. Eine Umfrage unter den hiesigen Unternehmen ergab aber, dass diese sich unzureichend über die Rahmenbedingungen und Förderungen für Anschlussbahnen informiert sahen. Darum sollen künftig zwei Güterverkehrskoordinatoren, einer beim Land und einer bei den ÖBB, alle Fragen rund um die Transportverlagerung beantworten. "Es wird kein Anliegen zu klein und kein Problem zu groß sein", so das Versprechen. Kunden ohne eigenen Anschluss könnten über öffentliche Ladegleise verladen, für den Kombinierten Verkehr stünden intermodale Terminals zur Verfügung. Ohne eine Verlagerung auf die Schiene werde man die Klimaziele nicht erreichen, erinnerte Zadra, daran wolle man gemeinsam mit der Vorarlberger Wirtschaft arbeiten.