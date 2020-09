Landen nach Corona mehr Frauen in Führungspositionen?

Die Pandemie ändert die ausgeprägt Präsenzkultur. Gerade Frauen könnte das Vorteile bringen.

Kinder, Küche und Corona: Dass Frauen in Zeiten von Ausgangssperren und Homeschooling mehr unbezahlte Arbeit zu Hause leisteten - und dafür auch Nachteile im Job in Kauf nehmen mussten -, zeigen mehrere Studien. Die Pandemie könnte aber nicht nur den Rückfall in alte Rollenbilder bringen, sondern auch mehr Frauen in Führungspositionen, sagen die Unternehmensberaterinnen Ruth Terink und Regina Nemeth. Zumindest dann, wenn Unternehmen bereit sind, alte Zöpfe abzuschneiden und die flexibleren Arbeitsbedingungen beizubehalten.

Bislang galt in vielen Büros: ...