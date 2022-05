Landwirte bauen heuer deutlich mehr Soja an

Österreichweit bauen immer mehr Landwirte Soja an, was auch an den hohen Düngerpreisen liegen dürfte, berichtet orf.noe.at online. Die Anbauflächen von Sojabohnen in Österreich wurden demnach für die diesjährige Ernte auf 92.488 Hektar ausgeweitet (plus 22 Prozent). Der Verein Soja aus Österreich erwartet somit eine zusätzliche Erntemenge von 45.000 Tonnen. Dadurch lasse sich "die Eiweißlücke in Österreich weiter reduzieren".

In Österreich bauen 14.763 Landwirte Soja an, das sind um 2.591 mehr als im Vorjahr. Im Durchschnitt hat jeder vierte Ackerbauer Soja in seine Fruchtfolge eingebaut. Dass der Anbau für immer mehr Landwirte attraktiv wird, führt man etwa auf die aktuell hohen Düngerpreise zurück. Die Sojabohne kommt nämlich ohne Stickstoffdünger aus. Außerdem gebe es eine starke Nachfrage aus dem Futtermittel- und Lebensmittelbereich. Nach Mais, Weizen und Gerste ist Soja mittlerweile in Österreich die viertgrößte Ackerkultur. Bei der Landwirtschaftskammer Niederösterreich begrüßt man den Trend zum Sojaanbau. Damit könne man bei Futtermitteln die Importabhängigkeit verringern. Zudem könne man damit für vegetarische und vegane Lebensmittel sorgen, sagte Pflanzenbaudirektor Manfred Weinhappel gegenüber noe.ORF.at. Im Bundesländervergleich haben das Burgenland und Oberösterreich nach Niederösterreich die größten Anbauflächen. 85 Prozent der heimischen Sojaflächen befinden sich in diesen drei Bundesländern. Im Burgenland beträgt die Anbaufläche 28.016 Hektar, mit 51 Prozent hat man den höchsten Bioanteil in Österreich. Oberösterreich verzeichnet erstmals mehr als 20.000 Hektar Sojaanbaufläche, der Anstieg fiel mit 31 Prozent besonders stark aus. In den westlichen Bundesländern ist der Sojaanbau noch nicht verbreitet. In Tirol und Vorarlberg bauen dem Verein Soja in Österreich zufolge jeweils drei Landwirte Soja auf insgesamt elf Hektar an. Wien ist das einzige Bundesland, in dem die Anbaufläche im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen ist. Nach 310 Hektar im vergangenen Jahr sind es heuer 214 Hektar. Bei den heimischen Ackerflächen hat es von 2021 auf 2022 insgesamt einen Rückgang von 230 Hektar (ha) auf 1,320.700 ha (1 ha entspricht 10.000 Quadratmeter) gegeben. Die Gründe sind laut Agrar Markt Austria (AMA) wie berichtet vielfältig, von der Umwandlung in Wald- und Grünland bis hin zur Versiegelung. Innerhalb des Ackerbaus gab es jedenfalls deutliche Verschiebungen: Stark zugenommen hat neben dem Sojaanbau auch der Anbau von Dinkel und Hartweizen. Einen Rückgang gab es bei Sommergerste, Hafer und Hirse.