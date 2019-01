Landwirtschaft 4.0 auf der Kriechspur

Die Digitalisierung hat längst auch die Landwirtschaft erreicht. Es gibt unter den Bauern einige Vorreiter, aber um das Potenzial auszuschöpfen, fehlt es auch hier an Fachkräften, sagen Experten.

Bei der Digitalisierung der Landwirtschaft werden den Bauern wahre Wunderdinge versprochen. Traktoren und Geräte, die per Satellit über die Felder gesteuert werden, Roboter, die Kühe melken und jede Menge Daten zur Milchqualität liefern oder Sensoren an Rinderohren, die aufs Handy melden, wenn es einem Tier nicht gut geht. Was vor wenigen Jahren noch Science Fiction war, bieten viele Hersteller längst als Realität an. Dennoch kommt die Digitalisierung der Bauernarbeit in Österreich, und nicht nur dort, nicht recht in die Gänge. Man hat großen Respekt vor den neuen Technologien und scheitert in der Praxis oft daran, die Möglichkeiten zu nützen, und aus den vielen Daten, die die Geräte liefern, Informationen für die Betriebsführung zu gewinnen.