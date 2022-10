Langes Warten auf erneuerbare Energie: Es fehlt an allem

Kein Material, zu wenige Mitarbeiter, Aufträge Ende nie: Installateure arbeiten seit Wochen am Limit. Wer raus aus Öl und Gas will, braucht vor allem eins: Geduld.

Die Erreichbarkeit in seinem auf Photovoltaik spezialisierten Installateursbetrieb in St. Veit an der Glan hat Rudolf Rattenberger rigoros eingeschränkt. "Irgendwann müssen wir auch arbeiten", sagt er. Telefonisch sei man nur noch zwischen 9 und 11 sowie 14 und 16 Uhr erreichbar. Auch im Büro, so wird man gebeten, solle man nicht einfach vorbeischauen.

Hatte der Pionier in Sachen erneuerbare Energie über Jahrzehnte vor allem mit mangelndem ...