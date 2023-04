Langsam bessert sich das Image der Lehre

Die Lehrlingszahlen steigen wieder an, auch Maturanten sind darunter. Doch ein großes Missverständnis besteht laut einer Studie noch.

Lukas Reisegger lernt beim Aerospace-Unternehmen FACC. in Ried im Innkreis.

"Wenn du dich in der Schule nicht anstrengst, musst du eine Lehre machen." Dieser Satz habe jahrzehntelang als Drohkulisse gedient, erinnert sich Robert Machtlinger, Vorstandsvorsitzender des Luftfahrtzulieferers FACC und Präsident der branchenübergreifenden Plattform "Zukunft mit Lehre". Kein Wunder, denn "in der politischen Diskussion war Bildung 40 Jahre lang als schulische Bildung definiert", während die berufliche Ausbildung an sozialem Ansehen eingebüßt habe. Der Spitzenmanager, der selbst als Lehrling bei Fischer Ski (der ursprünglichen Mutter der FACC) begonnen hat, sieht aber "langsam ...