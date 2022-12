Lass-mich-dran-Deckel: Nervig oder nachhaltig?

Ob auf Flasche oder Milchpackerl: Immer mehr Deckel lassen sich nicht komplett abschrauben. Dahinter steckt eine neue gesetzliche Vorgabe.

So mancher Kunde, der sein Cola am liebsten gleich aus der Flasche trinkt, ist verärgert. Und auch beim Versuch, den Milchdeckel von der Packung zu reißen, hat mancher bereits den Frühstückstisch überschwemmt. Immer mehr PET-Flaschen und Tetrapaks haben einen Deckel, der sich nicht abschrauben lässt, sondern an der Flasche hängen bleibt.

Hintergrund ist eine EU-Verordnung, die festlegt, dass Getränkegebinde bis zu drei Litern nur noch mit solchen sogenannten Tethered Caps verkauft werden dürfen. Verhindern will man damit, dass ...