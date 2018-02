Lauda macht Millionen-Einsatz bei Niki keine Sorgen

Dem dreifachen Formel-1-Weltmeister Niki Lauda macht der durch eigenes Vermögen finanzierte Kauf der Air-Berlin-Tochter Niki keine Sorgen. Trotzdem wäre es ein harter Schlag, falls der Neustart der Fluggesellschaft, geplant für den 28. März unter dem Namen Laudamotion, misslingen würde. "Ich muss ehrlich sagen: Da wäre richtig viel weg", sagte der 68-Jährige dem "Stern".

Sorgenfalten würden sich bei ihm deswegen aber nicht abzeichnen. "Das ist doch die Herausforderung. So habe ich mein ganzes Leben gestaltet. Das macht mir keine Angst", so Lauda. Er hatte in einem neuen Bieterrennen die insolvente Airline im Jänner übernommen und nach unbestätigten Berichten 47 Mio. Euro bezahlt.

Lauda wolle seine Kunden mit besserem Service überzeugen. "Bei mir konnte man immer ein Wiener Schnitzel kaufen oder ein Sandwich. Und auch eine Zeitung haben die Passagiere bekommen", sagte Lauda dem Magazin über die Ausrichtung des Ferienfliegers. Er werde aus Altersgründen zwar nicht mehr selbst fliegen, erklärte der erfahrene Pilot. Aber er wolle öfter an Bord sein: "Ich will schauen, wie die Kunden hinten reagieren."

(Apa/Dpa)