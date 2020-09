Lauda zieht aus Deutschland ab

Laudamotion zieht sich aus Deutschland zurück. Das gab die zum irischen Billigflieger Ryanair gehörende Wiener Airline am Donnerstag bekannt. Im Oktober sperrt auch der Standort Düsseldorf endgültig zu. Alle Ryanair-Flüge von und nach Düsseldorf für die Wintersaison sind gestrichen. Diese Flüge hat bisher Laudamotion durchgeführt. Betroffenen Passagieren werden die Ticketpreise rückerstattet.

Nach dem schon für Ende September angekündigten Aus für die Laudamotion-Basis Stuttgart kommt nun mit 24. Oktober das Ende für die Basis Düsseldorf. Dort sind bisher sieben A320-Flugzeuge stationiert.

Nach Angaben von Rynair bedeutet das den Verlust von mehr als 200 Arbeitsplätzen für das Flugpersonal. Alle Laudamotion-Piloten und das Kabinenpersonal in Düsseldorf haben heute, Donnerstag, von den Chefs von Ryanair und Laudamotion die Mitteilung über die Schließung der Basis mit dem Verlust aller Arbeitsplätze der Besatzung Ende Oktober erhalten.

Ryanair begründete diese Schließung mit der Weigerung des Düsseldorfer Flughafens, seine Gebühren in der Coronakrise zu senken, aber auch mit einer Forderung des Abfertigers Acciona nach einer Preiserhöhung um 30 Prozent. Die wenige Wochen zuvor bekannt gegebene Schließung des Laudamotion-Standorts Stuttgart war u.a. mit Kollektivvertragsstreitigkeiten argumentiert worden.

"Weder Ryanair noch Laudamotion können die unvermeidbaren Verluste tragen, die in diesem Winter in Düsseldorf entstehen werden", erklärte Jason McGuinness, Commercial Director bei Ryanair. Gebühren und Steuern würden sich dort jetzt auf mehr als 40 Euro pro abfliegenden Passagier belaufen.

Die Schließung der Laudamotion-Basis Düsseldorf im Oktober folge der Schließung der Basis Stuttgart im September und bedeute, dass Laudamotion den Betrieb in Deutschland ab dem 24. Oktober 2020 endgültig einstellen wird, schrieben Ryanair und Laudamotion heute Mittag in gleichlautenden Pressemitteilungen. Die irische Airline will nach eigenen Angaben versuchen, neue Basismöglichkeiten für die Düsseldorfer Flugzeuge zu finden, hoffentlich schon für die Sommersaison 2021, wie hinzugefügt wurde.

Gebührenrabatte sind bei Ryanair zur Zeit ein großes Thema: "Wir überprüfen derzeit unseren Flugplan für den Winter 2020/21 und verhandeln mit den Flughäfen über wichtige Preisnachlässe", schrieb Ryanair heute.

In Österreich hatte Anfang Juni nach einem monatelangen Streit zwischen Laudamotion und dem irischen Mutterkonzern rund um die Mitarbeitergagen eine von den Iren angedrohte Schließung der Laud-Basis in Wien verhindert werden können. Es sind aber weniger Flugzeuge stationiert, es gab einen Mitarbeiterabbau. Im Sommer wurde bekannt gegeben, dass Laudamotion künftig unter Flugnummern von Ryanair fliegt.

Indes zieht Lauda als Lauda Europe zum Winterflugplan von Wien nach Malta um und hat nach Angaben von Luftfahrtportalen ("CH-Aviation", "airliners.de") nun das erforderliche Air Operator's Certificate (AOC) von der maltesischen Luftfahrtbehörde Transport Malta erhalten. Laut "Kurier" wird dort Lauda zu einer leeren Firmenhülle. "Lauda Europe" soll mit Ende 2020 den gesamten Flugbetrieb übernehmen. Alle 30 Lauda-Maschinen sollen mit maltesischer Betriebsgenehmigung (AOC) fliegen. Die Mitarbeiter der Basis Wien haben laut "Kurier" das Angebot erhalten, für Lauda Europe zu arbeiten. "Sie werden in Malta angestellt, Steuern und Sozialversicherungsabgaben werden angeblich in Wien bezahlt", so die Zeitung.

