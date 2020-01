Laudamotion darf Betriebsrätin Zutritt nicht verbieten

Die Ryanair-Tochter Laudamotion darf der Betriebsratsvorsitzenden den Zutritt zum Firmengelände nicht verbieten. Das entschied das Landesgericht Korneuburg in einer einstweiligen Verfügung, teilte die Gewerkschaft vida am Mittwoch mit. Auch an Informationsveranstaltungen müsse sie teilnehmen dürfen, so das Gericht. Für morgen, Donnerstag, ist vom Unternehmen eine Mitarbeiterversammlung angesetzt.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Arbeitskampf bei Niki-Lauda-Vermächtnis