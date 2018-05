Laudamotion setzt im Winter auf Städteflüge ab Wien

Niki Lauda und sein Partner Ryanair setzen bei der Fluglinie Laudamotion im kommenden Winter auf Städteflüge ab Wien. Die Anzahl der in Wien stationierten Flugzeuge soll von vier auf acht steigen und die der Destinationen von neun auf 29. "Mit hundert Flügen in der Woche rechnen wir mit circa 1,8 Millionen Passagieren im Jahr ab Wien", sagte Laudas Ko-Geschäftsführer Andreas Gruber am Mittwoch.

SN/APA (dpa)/Rolf Vennenbernd Niki Lauda setzt auf Wachstum