Die zum irischen Billigflieger Ryanair gehörende Laudamotion wird am 24. Oktober 2020 den Flugbetrieb in Deutschland endgültig einstellen. Laudamotion bestätigte am Donnerstag, dass sie ihre sieben Flugzeuge umfassende A320-Basis Düsseldorf, die Flüge für Ryanair durchführt, zum Ende der Sommersaison schließt Bereits zuvor wurde Schließung der Stuttgarter Basis im September bekanntgegeben.

Auch Düsseldorfer Basis sperrt zu