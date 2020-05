Laudamotion stellt Gewerkschaft Ultimatum zum KV

Laudamotion hat in einer Mitteilung an die Presse am Mittwoch der Gewerkschaft vida 24 Stunden Zeit gegeben, den vom Unternehmen geforderten Kollektivvertrag zu unterzeichnen. Nur so könnten 300 Jobs der Ryanair-Tochter in Wien gerettet werden. Die Gewerkschaft hält hingegen den KV-Entwurf in Teilen für gesetzeswidrig und sicherheitsgefährdend, auch würde er Menschen in die Armut führen.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Die Zukunft von Laudmotion hängt an einem Faden