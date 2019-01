Laudamotion will bis 2021 auf 40 Flugzeuge anwachsen

Die österreichische Ryanair-Tochter Laudamotion, an der Niki Lauda ein Viertel hält, hat ambitionierte Wachstumspläne. Bis 2021 will das Unternehmen 40 Flugzeuge betreiben, kündigte Firmenchef Andreas Gruber im Gespräch mit dem Luftfahrtportal aerotelegraph an. Heuer im Sommer will Laudamotion bereits mit 21 eigenen Airbus A320 in Laudamotion-Farben unterwegs sein.

