Laut IHS erst 2022 Rückkehr zu solidem Wirtschaftswachstum

Nach den Konjunkturbelastungen durch die Coronakrise sollte Österreichs Wirtschaft übernächstes Jahr auf einen soliden Wachstumskurs zurückkehren. Das nimmt das Institut für Höhere Studien (IHS) in seiner neuen Mittelfrist-Prognose an. Die Arbeitslosenrate nach nationaler Berechnung wird sich von mehr als 10 Prozent im Jahr 2020 aber nur langsam zurückbilden, erklärten die Experten am Donnerstag.

SN/APA/Archiv/HANS KLAUS TECHT Die Arbeitslosigkeit dürfte laut IHS nur langsam sinken