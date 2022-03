Lebensmittelpreise steigen rasant: "Die Versorgung ist nicht das Problem, aber der Preis."

Ein Ende der Preisanstiege ist vorerst nicht in Sicht. Für Bauern und Lebensmittelhersteller sind so gut wie alle Kosten gestiegen.

Beim täglichen Einkauf ist es längst spürbar: Butter kostete im Februar 22 Prozent mehr als im Jahr davor, auch Fruchtjoghurt war 16,4 Prozent teurer, bei der Flasche Bier waren es 12,4 Prozent. Doch die Preise dürften noch kräftig steigen, längst nicht bei allen Produktgruppen hat die Teuerung bereits durchgeschlagen. Gesamt gesehen stiegen die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränkte im Februar laut Statistik Austria um 4,3 Prozent. Dass sie weiter steigen, steht für Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin der Lebensmittelindustrie in der Wirtschaftskammer, außer Frage. Es gebe eine "historische Kostenwelle". Denn für die heimischen Lebensmittelproduzenten seien zu den zuletzt schon steigenden Energiepreisen, zu schlechteren Ernten, massiven Problemen in den weltweiten Lieferketten und den Folgen der Coronapandemie jetzt noch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges gekommen. Sie ließen nicht nur den Gaspreis explodieren, sondern etwa auch die Preise für Getreide, Ölsaaten wie Raps und Sonnenblumen oder Mais. In all diesen Bereichen zählen die Ukraine und Russland zu den weltweit größten Exporteuren.

Wie stark die Lebensmittelpreise steigen werden, das lasse sich derzeit nicht seriös beantworten, sagt Koßdorff. Zu unterschiedlich seien die Warengruppen und zu unübersichtlich die Lage. "Wir haben aber definitiv kein Versorgungsproblem, sondern ein Kostenproblem", betont sie. "Es gibt keinen Grund zu hamstern, auch nicht bei Sonnenblumenöl." Denn für Österreich spielen weder die Ukraine noch Russland in Bezug auf Lebensmittel- und Agrar-Exporte und Importe eine wirklich wichtige Rolle. Mit der Ukraine halten sich Importe von dort (87 Mill. Euro) und Exporte (80 Mill. Euro) ziemlich die Wage, importiert werden vor allem Fruchtsäfte und Fruchtzubereitungen sowie Soja und Ölsaaten. Nach Russland wird mit 254 Mill. Euro deutlich mehr exportiert als importiert (15 Mill. Euro), im Import ist das wichtigste Produkt Wodka. Doch auch ein Einbruch beim Export träfe Österreich nicht wirklich hart - bei einem Gesamtexport von Agrarprodukten und Lebensmitteln im Wert von fast 14 Mrd. Euro, so AMA-Marketing-Chef Michael Blass. Wichtigster Exportmarkt ist mit 37 Prozent aller Ausfuhren mit Abstand Deutschland, gefolgt von Italien, den USA und der Schweiz.

Die Verknappung an den Weltmärkten und die damit steigenden Preise wird freilich auch Österreich spüren. Die Preise für Weizen, Mais oder Rapsöl liegen laut AMA derzeit an den Warenbörsen etwa 25 Prozent über dem Niveau vor dem Ukraine-Krieg. Von einem Greenpeace-Vorschlag, durch zehn Prozent weniger Tierhaltung ausfallende Weizenimporte aus der Ukraine zu kompensieren, indem man weniger verfüttert, hält Blass wenig. "Beim Essen sind Konsumenten konservativ, eine elementare Umstellung wird rasch nicht gelingen."