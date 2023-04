Lebensmittelpreise: Teuer, teurer, Österreich?

10 Prozent mehr als in Deutschland kostet laut Konsumentenschützern der billige Warenkorb. Rabatt statt niedriger Grundpreis: Das helfe gerade Ärmeren nicht.

10 Prozent mehr als in Deutschland kostet laut Konsumentenschützern in Österreich der billige Warenkorb.

Das gleiche Packerl Hansaplast-Pflaster - im Salzburger Drogeriemarkt kostet es 5,75 Euro, wenige Kilometer über der Grenze in Deutschland 2,45 Euro. Auch für die Packung Chips der gleichen Marke zahlt man im Salzburger Supermarkt 2,69 Euro, in Deutschland 1,79 Euro. Das Glas Nutella wird um 3,49 Euro geboten, jenseits der Grenze um 2,99 Euro - und das, obwohl 50 Gramm mehr drin sind. Es sind einzelne Extrembeispiele, die den Ärger der Kunden hochkochen lassen. Einkaufen ist teuer. Und in Österreich ...