Lehre: Es bleibt noch länger eine Lücke

In Österreich haben im Herbst deutlich weniger Jugendliche eine Lehre begonnen. Es gibt trotz Krise aber auch noch Chancen.

Monika Bachinger ist eine junge Frau, die nach vorn blickt: Sie wollte ihr eigenes Geld verdienen, also ließ sie die HBLA für Mediendesign bleiben. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Bürokauffrau, war dann aber neugierig, was denn der neue Lehrberuf E-Commerce-Kauffrau sei, und fand, wie sie sagt, "genau das, was mir taugt". Ihr gefalle es im E-Mail-Marketing, aber auch Online- und Sortiment-Marketing seien spannend. "Kein Tag ist wie der andere."

Ende Oktober hat die 23-jährige Oberösterreicherin ihre zweite Lehre ...