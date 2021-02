Lehrlinge dringend gesucht

Industrie und Gewerbe fehlt der Nachwuchs. Potenzielle Lehreinsteiger blieben in der Pandemie in der Schule sitzen, wird kritisiert.

Die Coronapandemie sorgt beim Thema Lehre breitflächig für Verunsicherung und für einen zunehmend löchrigen Lehrstellenmarkt. Während einerseits so mancher Betrieb aus wirtschaftlichen Sorgen derzeit lieber nicht ausbildet - aktuell fehlen in Österreich rund 4000 Lehrstellen -, wird in anderen, auch in der Krise prosperierenden Unternehmen, etwa im produzierenden Gewerbe und der Industrie, die Lücke an Fachkräften immer größer.

Man befinde sich "in einer extrem kritischen Situation" und suche "händeringend nach Lehrlingen", betonte am Montag Werner Steinecker, Generaldirektor der Energie AG und Präsident des Vereins "Zukunft. Lehre. Österreich".

Mit 100 Mitgliedsbetrieben - darunter Siemens oder KTM - und etwa 100.000 Beschäftigten sieht sich die Initiative als die größte private Lehrlingsoffensive in Österreich. Und als solche schlägt man nun Alarm angesichts eines "katastrophalen Stimmungsbildes auf dem Lehrlingsarbeitsmarkt". Steinecker warnt, bis 2030 würden in Österreich 500.000 Fachkräfte fehlen und so ein Produktivitätsverlust von rund 55 Mrd. Euro entstehen.

Vier von zehn Unternehmen fänden derzeit keine den Anforderungen entsprechenden Lehrlinge. Nicht, weil es weniger Ausbildungsplätze gebe, tendenziell werde in der Industrie sogar mehr ausgebildet, wie eine aktuelle Umfrage des market-Instituts zeigt. Massiv eingebrochen sei in der Coronapandemie allerdings die Anzahl der Lehrstellenbewerber. So berichten Betriebe von mitunter nur halb so vielen Bewerbungen wie vor der Krise.

Als einen Grund dafür sieht man den seit Monaten stark eingeschränkten Informationszugang der Jugendlichen zur Berufsausbildung. "Es gibt keine Schnuppertage, keine Berufsinformationsmessen, keine Betriebsbesuche, keine praktischen Berührungspunkte", zählt market-Institutsvorstand David Pfarrhofer auf. Diese seien aber auch aus Sicht der Jugendlichen die wichtigsten Informationsquellen. "Das Internet kommt erst an vierter Stelle." Zugleich seien Eltern und Jugendliche verunsichert, was das Ausbildungsangebot betreffe. "Es hat sich der falsche Eindruck festgesetzt, in der Krise mit hoher Arbeitslosigkeit bildet eh kein Betrieb mehr aus", sagt Pfarrhofer.

Entschiedene Kritik kommt von der Industrie in Richtung Bildungsministerium. Dass man im vergangenen Schuljahr erlaubt habe, auch mit einem negativen Schulerfolg in die nächste Klasse aufsteigen zu können, habe die potenzielle Lehrlingsquelle der Schulabbrecher de facto versiegen lassen. "Dieses Modell darf sich heuer nicht wiederholen, wir verlieren damit ein Drittel hochwertiger Bewerber", betont der Leiter der Lehrlingsausbildung bei Siemens Österreich, Gerhard Zummer. Anspruchsvolle Berufsausbildungen wie etwa zum App-Entwickler könnten nicht besetzt werden, weil es keine guten Bewerber gebe, "die sind auf null zurückgegangen", sagt der Siemens-Manager. Im Bildungsministerium will man sich noch nicht festlegen, ob man im heuer noch schwierigeren Corona-Schuljahr erneut mit einem "Nicht genügend" ohne die Zustimmung der Lehrerkonferenz aufsteigen wird dürfen oder nicht. Oder ob es überhaupt eine neue Regelung geben wird. "Wir schauen jetzt einmal, dass wir gut und sicher ins Sommersemester starten", hieß es am Montag aus dem Ministerium.

Helmut Mahringer, Arbeitsmarktexperte des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), sieht die Diskussion um die für die Lehrausbildung fehlenden Schulabbrecher differenzierter. Einerseits sei noch nicht beantwortet, "ob die nicht eh noch kommen". Andererseits würden Jugendliche auch deshalb eine allgemein bildende höhere Schule besuchen, um flexibler zu bleiben. "Sie stellen sich darauf ein, sich in einem flexibler werdenden Arbeitsumfeld verändern und anpassen zu müssen." Das gelinge auf Basis einer allgemeineren Ausbildung besser, als wenn man sich mit einer Lehre schon sehr früh spezialisiere.

Für Mahringer geht es "weniger um die Zahl eines möglichen Fehlbestands". Vielmehr müssten sich Bildungssystem als auch Lehre anpassen, um attraktiver zu werden. "Da braucht es mehrere strukturelle Veränderungen zusammen." Die Übergangsfähigkeiten zwischen den Ausbildungssträngen müssten weiter erleichtert und verbessert werden. So fehle in der Lehrausbildung typischerweise das Beherrschen der Sprache. Als gelungenes Beispiel nennt der Wifo-Experte die Lehre nach der Matura.