Lehrlingseuropameisterschaft heuer in Graz

Die europäischen Berufsmeisterschaften "EuroSkills", die im vergangenen Jahr coronabedingt ausgefallen sind, werden heuer vom 22. bis 26. September in Graz nachgeholt. An dem Wettbewerb, der seit 2008 alle zwei Jahre abgehalten wird, werden diesmal 54 junge Männer und Frauen aus Österreich teilnehmen - sie wurden heute (Mittwoch) offiziell in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) verabschiedet.

SN/APA/dpa/Julian Stratenschulte In Graz wird ab 22. September um die Wette gebohrt

In diesem Jahr werden rund 450 Teilnehmer aus 31 Ländern in 48 Bewerben um die EM-Titel kämpfen. Österreich zählt bei bisher sechs Teilnahmen zu den erfolgreichsten Ländern bei den EuroSkills und war 2012, 2014 und 2016 Gesamt-Europameister, 2008, 2010 und 2018 Vizemeister. WKÖ-Präsident Harald Mahrer dankte den Teilnehmern für ihren bisherigen Einsatz. "Manche mussten für die Vorbereitung sogar ihre Karrierepläne über den Haufen werfen", so Mahrer laut Mitteilung. "Die duale Ausbildung in Österreich ist ein Vorbild für viele andere Länder", sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP). "Die Heim-Europameisterschaften sind ein wichtiges Aushängeschild, um die Qualität dieser Top-Ausbildung auch international zu präsentieren und auf die Wichtigkeit von gut ausgebildeten Fachkräften aufmerksam zu machen." Für Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) sind die Erfolge bei EuroSkills und WorldSkills "tolles Zeugnis für unser Bildungssystem, das weit über unsere Grenzen hinaus bestaunt wird". "EuroSkills 2021 ist viel mehr als nur ein Wettbewerb", sagte der Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark, Josef Herkl. "Diese Veranstaltung in Graz durchführen zu dürfen, ist eine Auszeichnung für Österreich."