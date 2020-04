Leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit, aber Kurzarbeit nimmt zu - Mittel werden aufgestockt

Über 1,2 Millionen Menschen sind in Kurzarbeit beschäftigt. Die Mittel werden auf zehn Milliarden Euro erhöht. Die Nachfrage ist hoch, hat aber zuletzt abgenommen. Die Arbeitslosenzahlen sollen bereits Mitte April ihren Höhepunkt erreicht haben.

Österreich ist auf einem guten Weg, die durch das Coronavirus ausgelöste Gesundheitskrise zu meistern. Wie soll aber die nun folgende Wirtschaftskrise bewältigt werden? Das erklärten Arbeitsministerin Christine Aschbacher, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Finanzminister Gernot Blümel (alle ÖVP) am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz.

Blümel betonte, dass bislang 15 Milliarden Euro an Liquidität zur Verfügung gestellt wurden. Als besonders attraktives Instrument wurde und wird weiterhin die Kurzarbeit nachgefragt. Bereits 1,2 Millionen Arbeitnehmer werden in diesem "europaweit einzigartigen Modell" beschäftigt. Die Mittel werden daher auf zehn Milliarden Euro aufgestockt. Eine Herausforderung sei dabei auch die Kontrolle, denn eine Krisenzeit sei keine rechtsfreie Zeit. Blümel setzt auf "so viel Kulanz wie möglich, aber so viel Kontrolle wie nötig." 600 Firmen wurden überprüft, um strukturellen Missbrauch zu verhindern.

Bisheriger Höhepunkt der Arbeitslosigkeit war Mitte April

Den Erfolg des Kurzarbeitsmodells strich auch Christine Aschbacher hervor. "Die Maßnahmen haben gewirkt. Der Höhepunkt bei den Arbeitslosenzahlen war damit schon Mitte April erreicht", betonte die Arbeitsministerin. Am 13. April gab es 588.205 Arbeitslose und damit 231.000 mehr als ein Jahr zuvor. Seitdem gehen die Zahlen leicht zurück. Ende April befinden sich 572.025 Menschen auf Arbeitssuche. Von 98.000 vollständig ausgefüllten Anträgen auf Kurzarbeit wurden 88 Prozent, also 87.000 Anträge, genehmigt. Nun sei die Abrechnungsphase angebrochen. Die ersten Gelder wurden schon überwiesen.



Wie die Wirtschaft künftig krisenfester werden soll, erklärte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Sie wolle hierfür erstens eine "Renaissance der Produktion in Europa" vorantreiben. "Wir dürfen von keinem anderen Kontinent zu abhängig sein", sagte Schramböck. Dafür soll die Innovationskraft Österreichs und Europas die Grundlage bilden. Vor allem Schutzausrüstung müsse man autark herstellen. Zudem gilt es zweitens das Funktionieren von Lieferketten sicherzustellen und drittens das Lagerkonzept in Europa zu verbessern.

Liveblog zur Coronakrise:

Quelle: SN