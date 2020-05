Leiharbeiter: Kritik an Branchen-"Unwahrheiten"

Die offenbar durch Leiharbeiter ausgelösten Corona-Cluster in Verteilungszentren der Österreichischen Post in Niederösterreich und Wien hat die Zeitarbeitsbranche in den Fokus gerückt. Die Sozialpartner kritisierten am Dienstag "unrichtige Informationen und Unwahrheiten über die Arbeitskräfteüberlassung".

SN/APA/ROBERT JAEGER Zeitarbeitsbranche im Fokus - auch bei der Post