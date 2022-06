Auch das gehört zur Abrechnung

Österreich zahlt jetzt den Preis für Jahrzehnte billigen russischen Gases. Das ist nicht die Schuld eines bestimmten OMV-Vorstands.

Der Interessenverband der Anleger IVA, unermüdlicher Vorkämpfer der Kleinaktionäre in Österreich, will bei der Hauptversammlung des teilstaatlichen Öl-, Gas- und Chemiekonzerns OMV mit dem russlandfreundlichen Ex-Chef Rainer Seele abrechnen und ihm die Entlastung verweigern. In der Praxis kann der IVA nur die Mehrheitseigentümer drängen, gegen den im Vorjahr abgelösten Vorstandschef aktiv zu werden. Und tut das übrigens auch.

Der Versuch, Seele, der aus seiner Liebe zu Russland nie ein Hehl gemacht hat, für die enorme Abhängigkeit Österreichs von ...