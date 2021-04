Trotz Rückschlägen beim Impfen könnten sich 2021 die Dinge zum Besseren wenden und die Wirtschaft zu einer Erholung ansetzen.

Das Coronavirus grassiert weitgehend ungebrochen. Die Intensivstationen geraten an ihre Grenzen, die Impfkampagnen schleppen sich dahin. Länder hanteln sich von Lockdown zu Lockdown. Es gibt derzeit wenig, was Menschen hoffen lässt, dass die Pandemie gezäumt werden und damit eine Rückkehr in ein Leben, wie wir es davor kannten, in absehbarer Zeit stattfinden kann. In so einer Situation klammert man sich an jeden Strohhalm, den man ergreifen kann.

Die Entwicklung der Weltwirtschaft, wie sie die Experten des Internationalen Währungsfonds ...