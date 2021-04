Wir arbeiten heute anders als vor einem Jahr: Gar nicht, weniger, digitaler, zu Hause oder bis zum Umfallen. Vieles ist gekommen, um zu bleiben.

Homeoffice, das war aus Sicht von Führungskräften in der Vor-Corona-Zeit oft etwas für Mitarbeiter, die es ein wenig bequemer angehen wollten. Ein Jahr und mehrere Lockdowns später ist das Arbeiten von zu Hause in vielen Wirtschaftsbereichen Alltag geworden. Und so viel steht fest: Homeoffice ist in der Not gekommen, um zu bleiben. Denn gut gemacht und richtig dosiert, bringt disloziertes Arbeiten den Unternehmen Erfolge.

Von den wirtschaftlichen Auswirkungen abgesehen, wird sich die Arbeitswelt infolge der Pandemie nachhaltig verändern. ...