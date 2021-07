Die Diskussion über Obergrenzen zeigt: Wo Emotionen im Spiel sind, dringt man mit Fakten schwer durch. Es täte gut, die Debatte über Bargeld zu versachlichen.

In der Pandemie hat sich in unser aller Leben in kurzer Zeit viel geändert. Nicht weil wir es wollten, sondern weil es oft unvermeidlich war oder es der Sicherheit und Gesundheit von uns allen diente. Dazu zählt auch der Umgang mit Bargeld. Es dauerte nicht lange, bis Konsumentinnen und Konsumenten eindringlich gebeten wurden, vorzugsweise mit Karte statt mit Scheinen und Münzen zu zahlen. Daran änderte sich auch nichts, nachdem Wissenschafter die Sorge zerstreut hatten, man könne sich durch den Kontakt ...