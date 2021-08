Im Kampf gegen steigende Preise sollte man nicht nur auf Notenbanken starren. Auch die Politik kann etwas dagegen unternehmen.

Die Inflationsrate kratzt in Österreich an der Drei-Prozent-Marke, in Deutschland nähert sie sich vier Prozent und in den USA stiegen die Preise zuletzt um mehr als fünf Prozent. Da kommen Sorgen hoch, dass die Preise aus dem Ruder laufen und den Menschen das Geld in der Hand zerrinnt und an Wert verliert. Da hilft es nicht, dass Statistiker und Notenbanker gebetsmühlenartig darauf verweisen, dass es sich um eine vorübergehende Entwicklung handelt, die sogenannten Basiseffekten geschuldet ist. Gemeint ist die Tatsache, ...