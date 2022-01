Um das Energiesystem umzubauen, ist politischer Druck unverzichtbar. Aber die Politik muss den Umbau auch möglich machen.

In Österreich soll ab 2030 nur mehr grüner Strom durch die Leitungen fließen. Diese Vorgabe ist allerdings mit dem einschränkenden Zusatz bilanziell versehen. Denn vor allem in der kalten Jahreszeit - wenn weniger Wasser fließt oder die Sonne schwächer scheint - wird Österreich nicht ohne importierten oder in konventionellen Kraftwerken erzeugten Strom auskommen. Da wird Strom aus Atom- und Gaskraftwerken dabei sein. Auch wenn das Umweltschützern gegen den Strich geht, genauso wie der Plan der EU-Kommission, Investitionen in beide Formen ...