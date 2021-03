So viel Selbstversorgung wie möglich, aber so viel Arbeitsteilung wie sinnvoll - das wäre ein guter Leitsatz für die Wirtschaftspolitik.

Die Coronakrise hat einige Schwachpunkte im westlichen Wirtschaftsmodell bloßgelegt. Einer, der gleich zu Beginn offensichtlich wurde, war die Abhängigkeit von Produkten, die im Kampf gegen die Pandemie unverzichtbar waren. Das waren anfangs Schutzausrüstung für das medizinische Personal und kurz darauf auch Masken. Rasch wurde in vielen Ländern der Ruf laut, man müsse in diesen Bereichen autark werden, um bei einer Unterbrechung der Lieferketten, aber auch für den Fall, dass ein Land Lieferungen bewusst zurückhält, gerüstet zu sein und sich so ...