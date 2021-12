Touristiker beklagen bei den neuen Einreiseregeln zu Recht eine Kurzfristigkeit, die für die Wintersaison (wieder) den Anfang vom Ende bedeuten könnte.

Am späten Abend verkündet, zwei Tage später in Kraft - und mit der betroffenen Branche sprach man nicht. Was sich um die neuen Einreiseregeln abspielt, mit denen man versucht, die Omikron-Welle von Österreich so lange wie möglich fernzuhalten, treibt Tourismusbetriebe in die Verzweiflung. Eine Wintersaison, die so startet, hat keine Zukunft. Einer der wichtigsten Wirtschaftszweige im Land wird abgedreht.

Dabei arbeitet die gesamte Tourismusbranche bei der Pandemiebekämpfung seit Anbeginn mit. Egal welches G, immer wurde mitgezogen. Strengere Maßnahmen ...