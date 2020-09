Österreich hat ein Konzept für einen sicheren Wintertourismus. Gewonnen ist damit noch gar nichts.

Noch nicht einmal richtig im Herbst angekommen, ist in Österreich ein Hauch von Panik zu spüren. Ja, die Zahlen der Neuinfektionen sind in manchen Regionen zu hoch, in Wien gar viel zu hoch. Dass immer mehr europäische Länder partielle Reisewarnungen gegen Österreich aussprechen, ist kein Wunder.

Was man daraus macht, aber schon.

Es ist schön, dass die Regierung nun die Maßnahmen für einen sicheren Wintertourismus präsentiert hat. Doch es ist nichts dabei, was von der Tourismusbranche nicht schon ...