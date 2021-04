Nach dem Lockdown-Winter ist die Sehnsucht nach Sommerurlaub groß. Wie er aussehen wird, weiß derzeit niemand.

Wer hätte das gedacht, dass der erste Coronasommer 2020 als gar nicht so schlimm in Erinnerung bleiben würde? Vielmehr noch: Er war ziemlich gut. Die Grenzen waren lange Zeit offen, Holländer kamen zum Campen nach Kärnten, die Nachbarn aus Deutschland inhalierten saubere Luft in den Tiroler und Salzburger Bergen. Unsereiner durfte zum Baden ans Meer nach Griechenland oder Kroatien fahren. Und sogar zum Essen durfte man jederzeit ins Gasthaus gehen. Unterm Strich: Es war eine ausgelassene Stimmung - der Kater ...