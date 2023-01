Wie der Tourismus über Winter wie diese kommt

Kaum Schnee auf den Bergen muss nicht automatisch das Ende des Wintertourismus bedeuten. Die Chance lebt.

Rechnet man die Gäste, die in Österreich Urlaub machen und in einem Jahr 150 Millionen Mal hier übernachten, auf das ganze Jahr um, so kommt heraus, dass sich permanent 411.000 Menschen mehr hier aufhalten. Das ist die doppelte Einwohnerzahl von Linz - oder rund fünf Prozent der Bevölkerung des Landes.

Über die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus gibt es seit jeher verschiedene Interpretationen. Die einen zählen nur die direkten Umsätze aus Gastronomie, Hotellerie und Freizeitwirtschaft zusammen und kommen so ...