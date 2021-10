Junge Menschen werden beim Thema Finanzen zu oft sich selbst überlassen. Das rächt sich.

Während am Weltspartag die Kinder weiterhin stolz mit Sparschweinchen in die Banken marschieren und sich über Kuscheltiere und Spielzeug freuen, rätseln viele Erwachsene darüber, wo es für sie noch etwas zu holen gibt - und wie sie ihr Geld in einer Zeit ohne Zinsen anlegen sollen. Ein Drittel der Bevölkerung hat dieses Problem nicht. Hier ist kein Geld vorhanden, das man sparen oder anlegen könnte.

Was beide Gruppen verbindet: Auf fundiertes Finanzwissen können viele nicht ...