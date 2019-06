Lenzing investiert 1 Mrd. Euro in Thailand

Der börsennotierte oberösterreichische Faserhersteller Lenzing investiert in den nächsten Jahren über eine Mrd. Euro in Anlagen zur Produktion von Lyocellfasern in Thailand. Für die erste Ausbaustufe, eine Anlage um 400 Mio. Euro mit einer Kapazität von 100.000 Tonnen in Prachinburi (Thailand), sei nun die Genehmigung erteilt worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

SN/lenzing ag Bis 2020 will Lenzing die Hälfte seines Umsatzes mit Spezialfasern erzielen.