"Lenzing ist ein Exportschlager"

Stephan Sielaff, neuer Chef der Lenzing, will von der Regierung eine konkrete Kompensation der Energiekosten. Der Faserhersteller setzt auf Kleidungsrecycling.

Lenzing hat soeben zwei neue Werke in Betrieb genommen - in Thailand und Brasilien. Von neun Standorten sind nur noch drei in Kontinentaleuropa. Eine Folge der Klimaauflagen und der hohen Energiepreise in Europa? Stephan Sielaff: Die Standorte in Europa gibt es schon sehr lange. Und wenn Sie mir Anfang des Jahres gesagt hätten, dass es Krieg in Europa gibt, hätte ich das nicht geglaubt. Wir versuchen nah an unseren Märkten und Kunden zu sein, daher die neuen Werke. Thailand ist ...