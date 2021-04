Lenzing verschenkt Hygiene Austria

Der Faserhersteller gibt seinen Hälfteanteil an der Maskenfirma an Palmers ab. Eine neue Geschäftsführung soll nun Fragen beantworten.

Auf den Tag genau einen Monat nach den Hausdurchsuchungen bei der Hygiene Austria verabschiedet sich der Faserhersteller Lenzing vom Projekt Maskenproduktion: Lenzing hat die Anteile an der Hygiene Austria von 50,1 Prozent an Palmers übertragen. Für null Euro. Lenzing verzichte zunächst auf einen Kaufpreis. Das soll Palmers ermöglichen, die Gesellschaft mit weiteren Finanzmitteln auszustatten, heißt es in einer Aussendung. Allerdings bleibt ein Hintertürchen offen: Je nach Entwicklung ist eine nachträgliche Vergütung nicht ausgeschlossen, bestätigt ein Sprecher den SN.

...