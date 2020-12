Leonore Gewessler: "Beim Klima ist Scheitern keine Option"

Klimaschädliches Verhalten solle einen Preis haben, sagt die zuständige Ministerin Leonore Gewessler.

Ein Bericht der UNO zeigt, dass die in Paris vereinbarten Klimaziele mit dem, was derzeit weltweit passiert, nicht erreicht werden. Andere reden von einer Trendwende. Was jetzt? Gewessler: Wir sehen fünf Jahre nachdem dieses Abkommen in Kraft getreten ist, wie es wirkt: Wir diskutieren in der EU die Anpassung der Klimaziele. China, Japan, Südkorea und die Hälfte der G20-Staaten machen Ähnliches. In den USA hat der neue Präsident Joe Biden angekündigt, er tritt wieder ins Pariser Klimaabkommen ein und die ...