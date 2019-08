Libro-Mutter MTH verabschiedet sich von der Börse

Die Libro-Mutter MTH verlässt das Wiener Börseparkett. Der Vorstand der Management Trust Holding Aktiengesellschaft (MTH AG) habe am Dienstag beschlossen, sämtliche Aktien zurückziehen zu wollen. Der letzte Handelstag werde voraussichtlich am oder kurz nach dem 27. September 2019 liegen, teilte das Unternehmen mit. Die MTH-Aktien notieren im Dritten Markt, der seit kurzem Vienna MTF heißt.

Die MTH Retail Group mit rund 6.700 Mitarbeitern ist eine Unternehmensgruppe mit Schwerpunkt Handel im Besitz des Industriellen und früheren ÖVP-Obmanns Josef Taus. Zu ihr gehören in Österreich die Papier- und Schreibbedarfsketten Libro und Pagro, in Deutschland die Ketten Pfennigpfeiffer und Mäc-Geiz sowie in der Schweiz Office World und iba.

Taus hatte in den vergangenen Jahren bereits mehrfach mit einem Börsenabschied geliebäugelt.

