Lieferdienst: Aus Mjam wird wieder Foodora

Pink statt grün: Der Essens-Zulieferer Mjam setzt in Österreich ab Mai nicht nur auf eine neue Farbe der Rucksäcke, sondern auch auf den Namen Foodora. Den hatte man in Wien bereits - bis 2019.

Nach dem Corona-Boom ist im Markt der Essenszusteller Ernüchterung eingekehrt. Mjam, die Österreich-Tochter des deutschen Konzerns Delivery Hero, will sich jetzt neu aufstellen. Ab Mai werde man wieder zur Marke "Foodora" zurückkehren, kündigt der neue Österreich-Geschäftsführer Herbert Haas an.

Den Namen Foodora hatte man in Wien bis 2019, als man auf Mjam umstellte. Unter dem gleichen Namen trete man dann europaweit in acht Ländern auf, darunter in Schweden und Norwegen aber auch in der Slowakei, Ungarn und Tschechien.

Im Fall der Farbe ihrer Rucksäcke heißt das für die 2600 Foodora-Fahrer in Österreich pink statt grün. Ihnen verspricht Haas 4,40 Euro statt bisher 4 Euro pro Lieferung. Im Schnitt schafften sie drei Lieferungen pro Stunde.