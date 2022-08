Lieferdienste: Bleibt der Hunger der Kunden aus?

Auch der Pizzabote verlangt jetzt mehr. Die Teuerung bringt die Zustellbranche unter Druck. Blitzlieferdienste geraten ins Straucheln.

Der Sommer ist immer schlecht fürs Geschäft der Lieferdienste. Dann sind die Leute mehr unterwegs, setzen sich in einen Gastgarten, holen sich das Essen selbst ab - oder begnügen sich mit einem Salat auf der Terrasse. Bestellt wird traditionell stärker im Winter. Doch der heurige droht auch für die Zulieferer schwierig zu werden. Die Teuerung knabbert an den Haushaltsbudgets und so mancher Kunde könnte sich den Luxus gelieferten Essens zwei Mal überlegen. Zumal auch hier die Preise ...