Lira-Krise: Für Erdoğan beginnt ein Schicksalsjahr

Der türkische Staatschef kämpft gegen die Lira-Krise, die er durch sein Beharren auf Zinssenkungen selbst verursacht hat.

Die Inflation zehrt an den Einkommen der Menschen. Die Türkei rutscht immer tiefer in eine Währungskrise. Je mehr Präsident Recep Tayyip Erdoğan in die Defensive gerät, desto stärker erhöht er den Druck auf seine Kritiker.

Das neue Jahr beginnt für die Menschen in der Türkei mit einem Preisschock: Die Stromtarife steigen ab Anfang Jänner um 50 bis 125 Prozent. Die Gaspreise ziehen ebenfalls kräftig an. Die nächste Hiobsbotschaft ist bereits programmiert: Diese Woche gibt die staatliche Statistikbehörde Türkstat ...