Lisa-Marie Schiffner: Instagrammerin sorgt für Aufsehen

Sie ist Österreichs erfolgreichste Influencerin. Die Steirerin Lisa-Marie Schiffner spricht über ihre Sieben-Tage-Woche, die Verantwortung gegenüber den Followern und was sie im nächsten Jahr erwartet.

Sie kooperiert mit Karl Lagerfeld, L'Oréal brachte sie zum Filmfestival nach Cannes, der Bademodenhersteller Tezenis holte sie für eine Kampagne: Die Steirerin Lisa-Marie Schiffner ist 17 Jahre alt und von Beruf Influencerin - also Beeinflusserin. Unternehmen setzen immer öfter auf junge Werbeträger wie sie, die in sozialen Netzwerken Produkte empfehlen und somit die Kaufentscheidungen ihrer Fans beeinflussen. Schiffner hat es auf der Fotoplattform Instagram auf eine fast eine Million große Gefolgschaft gebracht. Hier gibt sie Einblicke in Ihre Arbeit:



Wie viel Aufwand steht hinter den Instagram-Fotos, YouTube-Videos und der Kommunikation mit den Followern? Lisa-Marie Schiffner: Da ich mir wirklich viel Mühe gebe und Gedanken zu meinen Postings mache, kann dies oft unendlich dauern. Ich arbeite grundsätzlich sieben Tage die Woche. Bei Instagram-Posts dauert es vom Gedanken bis zum Produzieren bis zu drei Stunden, bei YouTube-Videos können es auch mal 20 Stunden werden. Ich teile auch Posts, die zum Nachdenken anregen - wie beispielsweise meine #stopbullying-Posts. Da ich mich selbst in diesen Situationen befunden habe, möchte ich meinen Zuschauern auch in diesem Punkt wichtige Aspekte mitgeben. Mit meinen Zuschauern kommuniziere ich grundsätzlich täglich. Man darf nie vergessen, dass dies die Menschen sind, die einen unterstützen und mit auf dem Weg begleiten.

Viele Follower kaufen die Produkte, die Sie Ihnen empfehlen. Sind Sie sich dieser Verantwortung bewusst? Ich bewerbe grundsätzlich nur Produkte, die ich im Vorhinein getestet habe und wo ich 100 Prozent dahinter stehe. Nunmal werbe ich mit meinem Namen und habe eine große Verantwortung bei so einer enormen Reichweite. Ich muss mich damit identifizieren können, ansonsten lehne ich natürlich ab.

Können Sie von Ihren Einkünften als Influencerin gut leben? Es ist kein Geheimnis, dass man durch diese kreative Arbeit Geld verdient. Jedoch habe ich auch pure Freude und Spaß daran. Als ich vor zweieinhalb Jahren angefangen habe, konnte ich nicht erahnen, wo mich dies hinführt! Heute bin ich stolz, diesen Weg gegangen zu sein und dass ich einfach meine Ziele verfolgt habe.

Für viele Jugendliche ist Instagrammer heute der Traumberuf. Wie schwierig ist es, erfolgreich zu sein? Stellen es sich viele zu einfach vor? Vielen ist nicht bewusst, wie viel Arbeit in sämtlichen Kanälen steckt. Erfolgreich zu sein, egal in welcher Sparte, ist nicht schwierig, solange man wirklich weiß was man möchte und sein Ziel verfolgt und auch dranbleibt, wenn es einmal schwierig ist. Erfolg ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen passiert. Es dauert, doch am Ende wird es sich auf alle Fälle lohnen.

Sie kooperierten bereits mit Lagerfeld oder Tezenis. Sind weitere namhafte Kooperationen geplant? Wie jedes Jahr am Ende des Jahres ergibt sich noch so einiges. Verraten kann ich noch nicht so viel, dennoch freue ich mich auf 2019 und alle anstehenden Projekte. Dieses Jahr ist dennoch noch nicht für mich vorbei. Im Dezember erfülle ich mir einen großen Kindheitstraum.



Quelle: SN