Lisa Weddig: Eine Deutsche wirbt für Urlaub in Österreich

Zwölf Jahre Tui-Konzern, jetzt neue Chefin der Österreich Werbung: Lisa Weddig folgt mit 1. Juni Petra Stolba nach.

Nicht nur im Gesundheitsministerium war der Dienstag ein Tag des Wechsels. Auch für die Österreich Werbung (ÖW) wurde mit Lisa Weddig eine neue Geschäftsführerin vorgestellt. Die 37-jährige gebürtige Deutsche folgt mit 1. Juni auf Petra Stolba, die nach 15 Jahren an der Spitze von Österreichs nationaler Tourismusorganisation abtritt.

32 Personen aus dem In- und Ausland hätten sich für die Nachfolge beworben, erklärte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) bei der Präsentation in der Hofreitschule. Weddig habe mit souveränem Eindruck die gesamte Bewertungskommission überzeugt, "der Beschluss fiel einstimmig".

Für Petra Stolba gab es von Köstinger "ein großes Danke". Auf Fragen über Gerüchte, wonach sich Stolba nicht ganz freiwillig nicht mehr beworben habe - der ÖW-Geschäftsführerposten wird alle fünf Jahre neu ausgeschrieben -, ging sie nicht ein. Nachfolgerin Weddig bezeichnete sie aber als "gänzlich andere Person". Sie bringe andere Erfahrungswerte mit "und vielleicht auch einen Blick von außen, das wird uns jetzt sicher helfen". Der Tourismus in Österreich habe unglaublich harte Monate hinter und eine herausfordernde Zeit vor sich.

Lisa Weddig verbrachte ihre bisherige berufliche Laufbahn bei einem der größten Reiseunternehmen der Welt, dem Tui-Konzern. Zwölf Jahre lang war die studierte Tourismusökonomin dort tätig, zuletzt und seit 2015 als Geschäftsführerin von Tui Österreich, zuständig für Österreich und Osteuropa, 650 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von 700 Millionen Euro. Davor war sie unter anderem Direktorin für Flug, Hotel und Revenue Management und Head of Pricing der Robinson Club GmbH.

Der Tourismus sei ihre "private und berufliche Leidenschaft", erklärte Weddig. Die Geschäftsführung der Österreich Werbung sei "eine der spannendsten Aufgaben in Europa". Urlaub in Österreich biete emotional viel und stehe für hohe Qualität. Über ihre eigenen Qualitäten sagte die 1983 in Göttingen Geborene: "Ich brenne für die Aufgaben, die ich mir vorgenommen habe. Ich will eine der Besten sein." Mit Österreich als einem der wichtigsten Urlaubsländer der Welt wolle sie nach der Coronapandemie einen der schnellsten Restarts in Europa hinlegen. Zuerst gehe es um die Nahmärkte, "dann, Schritt für Schritt, werden wir wieder alle Märkte umfassen". Im Wettbewerb mit anderen Destinationen werde man Österreichs Präsenz weiter ausbreiten, die Digitalisierung und Gewinnung neuer Daten sei dabei eines der wichtigsten Instrumente.

Nicht unerwähnt ließ Weddig ihre deutsche Herkunft und sagte: "Ich bin mir bewusst, dass jetzt eine gebürtige Deutsche an der Spitze der Österreich Werbung steht, und es freut mich, dass nicht Nationalität und Herkunft entschieden haben." Wie nah ihr Österreich steht, erklärte sie so: "Ich wohne seit fünf Jahren in Österreich und ich liebe dieses Land und ganz speziell auch einen Österreicher."

Die Österreich Werbung beschäftigt 200 Mitarbeiter weltweit. Sie befindet sich zu 75 Prozent in Händen des Tourismusministeriums, die restlichen 25 Prozent hält die Wirtschaftskammer Österreich. Das Jahresbudget liegt bei 50 Mill. Euro, im Vorjahr gab es zur Bewerbung des Inlandstourismus eine Sonderdotierung von 40 Mill. Euro.