Industrie- und Zukunftsforum: Wo endet die Leistungsfähigkeit des Staates?

Der Krieg vor der Haustür, die Pandemie, Teuerungen, die Wirtschaft und private Haushalte an den Rand des Möglichen bringen, dazu Unsicherheit bei der Energieversorgung und der fortgesetzte Klimawandel.

Die Politik steht in dieser Krisensituation vor der größten Herausforderung der jüngeren Geschichte. Was kann und muss der Staat dazu beitragen, um die Auswirkungen der extremen Teuerung so gering wie möglich zu halten? Und vor allem: Was kann der Staat nicht mehr leisten?

Finanzminister Magnus Brunner wird die Keynote zum Industrie- und Zukunftsforum Salzburg halten. Moderation der gemeinsamen Veranstaltung von Oberbank, Industriellenvereinigung und Salzburger Nachrichten: Manfred Perterer, Chefredakteur der Salzburger Nachrichten. Live ab ca. 19 Uhr.