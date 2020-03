Weil wegen des Coronavirus zahlreiche Flüge gestrichen wurden, wird die AUA Kurzarbeit einführen.

Die wegen des Coronavirus eingebrochene Reiselust zwingt Fluggesellschaften zu immer drastischeren Maßnahmen. Am Freitag hat die AUA Kurzarbeit für alle 7000 Mitarbeiter angemeldet, bestätigte Unternehmenssprecher Peter Thier auf Anfrage. Details würden in den nächsten zwei Wochen mit dem Betriebsrat erarbeitet. In Kraft treten soll die Maßnahme frühestens mit 1. April.

Diese drastische Maßnahme hängt mit geplanten weiteren Streichungen im Flugplan zusammen. Am Freitag hat die AUA-Mutter beschlossen, ihren ohnehin schon zurückgestutzten Flugplan noch einmal zusammenzustreichen. In den nächsten Wochen will die Lufthansa das gesamte Angebot auf bis zu 50 Prozent reduzieren.

Vor einer Woche erst hatte man das Angebot um bis zu 25 Prozent zurückgefahren. Auch die AUA plant, weitere Flüge aus dem Angebot zu nehmen und damit Kosten zu sparen. Parallel mit der Mutter hatte die AUA ihr Angebot zuletzt um ein Viertel reduziert.

Das Virus belastet auch das Ergebnis der beiden Airlines. In welchem Ausmaß, das ist noch offen, Zahlen soll es bei der Bilanzpressekonferenz am 19. März geben. Schon jetzt steht aber fest, dass Einnahmenausfälle nicht mehr einzuholen sind und das Jahresergebnis belasten werden.

Pressekonferenz am Samstagvormittag live

Arbeitsministerin Christine Aschbacher und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (beide ÖVP) informieren am Samstag um 10:00 Uhr im Bundeskanzleramt in Wien über den Antrag der AUA (Austrian Airlines) auf Kurzarbeit aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus. Sie wollen unter anderem über Unterstützungsmaßnahmen informieren.