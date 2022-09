Wie will die junge Generation arbeiten? Steht die Leistungsgesellschaft vor dem Ende? Und was müssen Unternehmen tun, um ihre Mitarbeiter zu halten? Die Autorin Lena Marie Glaser plädiert im Bildungstalk dafür, Arbeit neu zu denken. Live am Montag, 3. Oktober 2022, um 18 Uhr.