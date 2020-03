Die Regierung wird zur Bewältigung der Coronakrise bis zu vier Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Mit dieser Maximalsumme wird ein Covid-19-Krisenbewältigungsfonds dotiert, geht aus einem Gesetzesentwurf hervor, der den Parlamentsklubs am Samstagvormittag übermittelt wurde.

Pressekonferenz zu den Corona-Hilfsmaßnahmen im Livestream:

Verwendet werden können die Mittel sowohl zur Stabilisierung der Gesundheitsversorgung (z.B. durch Zukauf von Geräten) als auch zur Belebung des Arbeitsmarkts (etwa Beihilfen zur Kurzarbeit), zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung sowie zur Abfederung von Einnahmenausfällen (von Arbeitgebern wie Dienstnehmern) in Folge der Krise und zur Konjunkturbelebung mittels Konjunkturpaketen.

Ferner in dem Sammelgesetz enthalten ist die Grundlage für die Schließung von Betrieben während der Krise. Zuwiderhandeln wird für Geschäftsinhaber mit einer Verwaltungsstrafe von bis zu 30.000 Euro bedroht.

Ebenfalls geregelt wird die Bezuschussung für Arbeitgeber, wenn sie Eltern bis zu drei Wochen zur Kinderbetreuung frei geben. Hier übernimmt der Staat ein Drittel der Kosten des Sonderbetreuungsentgelts.

"In herausfordernder Zeit müssen alle einen Beitrag leisten"

"In herausfordernder Zeit müssen alle einen Beitrag leisten", sagte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei der Pressekonferenz. Das Coronavirus werde für manche Bürger und Bürgerinnen auch den Tod bedeuten. Zudem gebe es aber auch viele, die sich zu Recht um ihren Arbeitsplatz sorgen würden. Das Paket verfolge deshalb drei Ziele: "Zahlungsfähigkeit in Unternehmen gewährleisten, Arbeitsplätze sichern und in Härtefällen besonders helfen." Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) fügte hinzu: "Unser Ziel ist das Blut im Wirtschaftskreislauf zu erhalten und so Betrieben das Überleben zu ermöglichen. Dem Einzelnen helfen heiß dem Ganzen zu helfen."

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP): "Budget wird die bittere Wahrheit der Krise in Zahlen gießen. Wir werden Weg aufzeigen, wie wir es gemeinsam durch die Krise schaffen werden." Er wolle drei Dinge sicherstellen, nämlich ausreichend Geld für die Gesundheit bereitzustellen, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten und alle Menschen zu unterstützen, ihre Fixkosten zu bewältigen. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) betonte: "Es wird ein Gesamtwirtschaftspaket brauchen. Die vier Milliarden Euro sind dafür da, die Unternehmen zu begleiten."

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian meinte: "Es sind viele Arbeitnehmer betroffen, die nicht auf die Butterseite gefallen sind. Was in der Bankenkrise möglich war, muss auch in der Coronakrise möglich sein. Damals hieß es: Too big to fail. Jetzt muss es heißen: Too many to fail. Sollten die vier Milliarden Euro nicht reichen, muss es weitere Maßnahmen geben. Denn die Devise muss sein: Klotzen statt kleckern. Jeder Mensch in Beschäftigung hilft der Volkswirtschaft mit seiner Kaufkraft."

Liveblog zum Coronavirus:

Quelle: APA