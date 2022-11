Energieunternehmen: Zufallsgewinne werden mit bis zu 40 Prozent abgeschöpft

Die Regierung hat sich auf eine Übergewinnsteuer für Energieunternehmen verständigt. Das haben Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Freitagvormittag bekannt gegeben.

Zufallsgewinne von Energieunternehmen werden künftig mit bis zu 40 Prozent plus KöSt abgeschöpft. Für Erzeuger von Strom aus Wind- und Wasserkraft, Sonne und Biomasse wird eine Erlösobergrenze von 140 Euro pro Megawattstunde eingeführt. Investieren betroffene Unternehmen in erneuerbare Energien, soll die Steuerbelastung auf 33 Prozent gesenkt werden. Damit wolle man einen Anreiz für Investitionen in erneuerbare Energieträger schaffen, sagte Vizekanzler Kogler, der das Vorgehen als "wirtschaftlich gerecht und sozial notwendig" bezeichnet.

"Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen", sagte Finanzminister Brunner. Diese Maßnahmen sollen rasch im Parlament beschlossen werden, damit sie noch dieses Jahr in Kraft treten können. Dem vorangegangen war ein Beschluss, auf den sich die EU-Mitgliedsstaaten geeinigt haben. Seit Ukraine- und Gaskrise haben sich die Energiepreise vervielfacht, was dazu geführt hat, dass Energieunternehmen Gewinne erzielt haben wie nie zuvor.